فيديو | الرياح والضغط .. إدريس فتوحي يكشف أسباب تعثر الأهلي أمام العين

اللاعب المغربي يتحدث عن أسباب تذبذب مستواه

كشف المغربي إدريس فتوحي، جناح فريق النادي الأهلي، عن الأسباب وراء تعثر فريقه أمام العين، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي تعثر أمام العين، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فتوحي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على التعادل، لعبنا المباراة وهدفنا كان تحقيق الثلاث نقاط، وحاولنا في الشوط الأول، واللعب كان صعب بسبب الرياح، وجعلتنا لا نقدم المستوى المنتظر منا".

اللاعب المغربي تابع: "كنا مضغوطين في الشوط الأول، وحاولنا إخراج الكرة من الخلف، ولكن الرياح ضدنا والكرة كانت تتحرك بصعوبة، وخلال الشوط الثاني رجعنا في المباراة وحاولنا الحصول على الثلاث نقاط، وأتيحت لنا العديد من الفرص بنهاية المباراة".

إدريس فتوحي أردف: "عانينا من قلة التركيز واللمسة الأخيرة فقدناها، وسنستمر في عملنا، وسنحاول في المباريات القادمة الفوز والعودة بشكل أفضل".

وبعد سؤاله عن تذبذب مستواه، قال فتوحي: "الشيء الذي لا يساعدني هو إصابتي بكورونا في بداية الموسم ثم الإصابة الصعبة، وحاولت العودة في أسرع وقت لمساعدة الفريق".

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وواصل: "ضغطت على نفسي بالرغم من أنني كنت أحتاج شهرًا كاملًا للعودة، ولكن أعمل بجد للعودة للمستوى المعهود والمنتظر".

الأهلي يحتل المركز الثاني بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، خلف الشباب المتصدر بفارق 3 نقاط.