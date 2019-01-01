فيديو - الرجاء يخطف فوزًا هامًا على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

سفيان رحيمي يخطف الـ3 نقاط للرجاء المغربي أمام فيتا كلوب

حقق الرجاء المغربي فوزًا هامًا على نظيره فيتا كلوب، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الكونغو.

فوز الرجاء جاء بعد هزيمة في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي، ليعيد لنفسه الحظوظ مرة أخرى في المجموعة.

فوز الرجاء يعيد الإثارة في إعادة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، خاصًة وأن هناك لقاء قوية بين شبيبة القبائل والترجي التونسي بعد قليل.

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الرجاء هدد مرمى فيتا كلوب في أكثر من مناسبة خلال المباراة ولكن دفاعات الفريق الكونغولي تصدت للكثير من الأهداف المؤكدة.

وفي الدقيقة 48 من عمر المباراة تمكن سفيان رحيمي، من إحراز هدف اللقاء الوحيد ليخطف لفريقه أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة الإفريقية.

وأمام الرجاء فرصة كبيرة في لقاء الجولة الثالثة باستقبال شبيبة القبائل على أرضه ووسط جماهيره، لخطف 3 نقاط أخرى تقوي موقفه أكثر فأكثر خلال المنافسات.

وبذلك ارتقى الرجاء إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويًا مع كلًا من الترجي التونسي المتصدر وشبيبة القبائل صاحب الوصافة لحين مواجهتهما معًا.