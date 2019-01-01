فيديو - الرائد يُسقط الفيحاء ويحقق أول فوز بالدوري السعودي

منافسات قوية في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الرائد فوزًا هامًا على نظيره الفيحاء، بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الخامسة.

ونجح الرائد في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بالموسم الحالي بعد مرور 4 جولات حيث تعادل في واحدة وفاز في مثلها وتعادل في 2 .

تمكن الرائد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، عن طريق ماركو بيريز بعد استغلال أخطاء خط دفاع الفيحاء وحارس مرماه.

وأضاف أحمد زين الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، برأسية رائعة على يسار حارس الفيحاء ليؤكد الثلاث نقاط لفريقه.

وبذلك رفع الرائد رصيده إلى4 نقاط في المركز الـ14 بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الـ12 بعد مرور 5 جولات من الدوري.