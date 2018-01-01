فيديو - الدوري المغربي | فوز صعب للرجاء والوداد ينفرد بالصدارة

وداد الأمة يهزم حسنية أكادير، والرجاء يتغلب على يوسفية برشيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الرجاء المغربي فوزًا صعبًا في الوقت القاتل أمام يوسفية برشيد، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب البلدي لبرشيد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بالدوري المغربي.

محمود بنحليب تقدم مبكرًا للنسور في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، مستغلًا تشتيت خاطئ لمدافع أصحاب الأرض، لتصل الكرة إليه ويسددها قوية في المرمى.

وعاد يوسفية برشيد في الدقيقة 53 ليدرك التعادل بأقدام محمسن الناصيري، بعدما تسلم عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وسددها في حماية مدافع الرجاء وحارسه.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، استغل محسن ياجور ارتباك مدافعي برشيد داخل منطقة الجزاء حتى وصلت الكرة إليه ووضعها في الشباك، حيث كان منفردًا بحارس المرمى.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى النقطة 15 محتلًا المركز الثامن، بينما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند النقطة 20 في المركز الثالث.

#بطولة_إتصالات_المغرب| #الرجاء_الرياضي يحسم مواجهته لمضيفه #يوسفية_برشيد بفوز في الأنفاس الأخيرة للمباراة بنتيجة 1-2 عن مؤجل الأسبوع 03<<أهداف المواجهة >>. pic.twitter.com/9Z0FfCDE21 — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وفي مباراة ثانية، حقق الوداد فوزًا ثمينًا، على أرضه، أمام حسنية أكادير، بثنائية نظيفة، على ملعب الأب جيكو، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة.

المبادرة الأولى كانت من لاعبي وداد الأمة، حيث سجل أمين النغزاوي الهدف الأول في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من تسديدة رائعة.

وأدرك المهدي أوبيلا التعادل لحسنية أكادير في الدقيقة 49 من كرة ثابتة بقوس منطقة الجزاء، ومن ضربة جزاء سجل بابانوندي هدف الفوز للوداد في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ومنح الفوز الانفراد بالصدارة لوداد الأمة برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي حسنية أكادير في الوصافة برصيد 20 نقطة.