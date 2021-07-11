فيديو| ميسي ونيمار يودعان كوبا أمريكا بالدموع

ميسي ونيمار؛ الأول ابتسمت له الكرة أخيرًا، أما الثاني فلم يكن يوم بلاده؛ كيف استقبل الثنائي فوز الأرجنتين على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا؟

الدموع كانت العامل المشترك بين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وزميله السابق البرازيلي نيمار في ليلة كانت استثنائية للأول على ملعب الماراكانا في قلب ريو دي جانيرو.

المتوجان بجائزة الأفضل في كوبا أمريكا 2021 لم يستطيعا كبح مشاعرهما بعد نهاية البطولة التي ابتسمت لميسي ورفاقه.

وتوجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، للمرة 15 في تاريخها لتعادل رقم أوروجواي صاحبة الرقم القياسي في الفوز البطولة، بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد سجله آنخيل دي ماريا.

ماذا فعل ميسي وزملائه عقب صافرة النهاية؟

ما إن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993 حتى سقط ليونيل ميسي على الأرض واضعًا يديه على وجهه قبل أن يطير زملائه نحوه للاحتفال معه باللقب.

اللقب هو الأول لميسي مع منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كوبا 3 مرات ولقب كأس العالم في 2014.

#CopaAmérica 🏆



¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

كيف استقبل نيمار الهزيمة مع البرازيل على أرضهم؟

أما على الجانب الآخر فزميل ميسي القديم في برشلونة، البرازيلي نيمار، انهمر في البكاء عقب خسارة بلاده للقب.

زملاء نيمار حاولوا التخفيف عنه وعن أنفسهم بعد خسارتهم للقب على أرضهم وتحديدًا على ملعب ماراكانا الشهير.

كما حاول ليو مواساة زميله الذي ذهب لاحتضانه تاركًا احتفالاته مع لاعبي الأرجنتين.

ولم يتوج نيمار نجم باريس سان جيرمان بكوبا أمريكا مع بلاده؛ فنسخة 2019 التي فازت بها البرازيل على أرضها غاب عنها نيمار للإصابة.

Heartbreak for Neymar 💔



What a run it was for Brazil 👏👏 pic.twitter.com/4acuQtlbbN — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

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