فيديو - الدحيل يهرب من هزيمة تاريخية أمام قطر في افتتاح الموسم

الفوز بثنائية تم خلال أربع دقائق فقط بعد عجز استمر طوال 88 دقيقة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الدحيل فوزًا ثمينًا أمام قطر بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل، على ملعب سعود بن عبد الرحمن، ضمن الجولة الأولى من دوري نجوم قطر موسم 2019-2020.

شوط اللقاء الأول جاء سلبيًا دون أهداف، حتى حلول الدقيقة 15 من عمر الشوط الثاني، الذي تمكن بها كابانجا من افتتاح التهديف بهدف قطر الوحيد بعدما استلم تمريرة عرضية أرضية من أقدام عبد الناصر الخياطي داخل منطقة الجزاء، وضعها بسهول في الشباك.

عجز الدحيل أمام التكتل الدفاعي لقطر استمر حتى قبل نهاية المباراة بدقيقتين، قبل أن يسجل التونسي يوسف المساكني التعادل للطوفان في الدقيقة 88، عندما استلم أدميلسون الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها قوية، ليتصدى لها جاسم الهيل؛ حارس مرمى قطر، لكنها ارتدت منه لتجد المساكني يردها ثم تصدم بالقائم وتعود إليه مرة أخرى، ليسكنها التونسي في الشباك بنجاح في المرة الثانية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء هدف الفوز للضيوف من تسديدة قوية بأقدام المعز علي من داخل منطقة الجزاء، ليخطف أولى ثلاث نقاط للدحيل بالموسم ويهرب به من هزيمة أولى أمام قطر في الجولة الأولى بالدوري على مدار تاريخه.

الفوز منح الدحيل فرصة اقتسام الصدارة مع السد، الذي حقق هو الآخر الفوز الليلة أمام الوكرة برباعية مقابل هدف وحيد، وإن كان الزعيم يتصدر بفارق الأهداف.