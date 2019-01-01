فيديو - الدحيل يُمطر شباك السد برباعية في الدوري القطري

الدحيل يحقق نتيجة رائعة أمام السد في الدوري القطري

حقق فريق الدحيل فوزًا هامًا على السد، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة.

واستضاف الدحيل نظيره السد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر، مساء اليوم السبت، حيث على الرغم من تقدم السد لكن الدحيل قلب الطاولة على الضيوف.

وتقدم السد عن طريق حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، ولكن تمكن محمد مونتاري من تعديل النتيجة في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز كريم بوضياف الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

🎥 فيديو | هدف #الدحيل الأول عن طريق اللاعب محمد مونتاري من ركلة جزاء#الدحيل_السد ١ - ١

الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/MtmIMsZmqE — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الدحيل ونجحوا في توسيع الفارق بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق إيدميسلون جونيور.

وتعرض أحمد ياسر المحمدي للطرد في الدقيقة 88 من صفوف الدحيل ليظهر الأمل لصالح السد في العودة بالنتيجة في أخر الدقائق ولكن ينهي الدحيل النتيجة بإحراز الرابع عن طريق المعز علي في الدقيقة 91.

وعزز الدحيل صدراته للدوري القطري برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد السد عند 15 نقطة في المركز الرابع من دوري نجوم قطر.