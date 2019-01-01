فيديو - الدحيل يستعيد صدارته بالفوز أمام أم صلال

الملك منفردًا بالصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الدحيل الفوز أمام أم صلال بهدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 64 بعدما خرج يزن نعيم؛ حارس أم صلال، بشكل خاطئ في إحدى الكرات الركنية، لتصل الكرة إلى محمد مونتاري، سددها بنجاح في الشباك.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي ينقذ بها مونتاري فريقه، حيث اقتنص نقطة تعادل ثمينة في المباراة الماضية أمام الغرافة، بكأس قطر، بإحرازه هدفي التعادل بعدما نزل بديلًا.

الفوز رفع رصيد الملك إلى النقطة 17 في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الريان، صاحب المركز الثاني.

أما أم صلال فيأتي في المركز التاسع برصيد خمس نقاط، حيث تلقى الهزيمة الرابعة له في الموسم الجاري، ولم يحقق سوى انتصار وحيد، وتعادلين.