فيديو – الخنيسي يحسم ديربي تونس للترجي بهدفين في شباك الأفريقي

الترجي يواصل الزحف نحو قمة الدوري التونسي بعد حسم الديربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم الترجي ديربي الكرة التونسية، لصالحه بهدفين مقابل هدف على حساب الإفريقي في إطار مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري التونسي.

طه ياسين الخنيسي، افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، بعد استلامه كرة على مشارف منطقة الجزاء دون أي رقابة ليسدد تصويبة أرضية سكنت الشباك.

وبعد عشر دقائق، استطاع ياسين الشماخي، تسجيل هدف التعادل بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتمكن طه ياسين الخنيسي، من إضافة الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 56 بعد عرضية من الجهة اليمنى قابلها برأسية في الشباك.

وانفرد الخنيسي، بصدارة هدافي الدوري التونسي بعد هدفيه اليوم، برصيد 7 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن الشماخي مهاجم الأفريقي.

وبهذه النتيجة يصل الترجي إلى النقطة 26 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، وبفارق الأهداف عن البنزرتي المتصدر، مع وجود مباراة متبقية لصالح فريق باب سويقة.

وتجمد رصيد الأفريقي عند النقطة الـ 17 في المركز السابع.