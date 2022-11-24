فيديو | الحماس 100 .. عائلات لاعبي السعودية تدعمهم في المران قبل لقاء بولندا
يواصل المنتخب السعودي استعداداته لخوض ثاني مبارياته في كأس العالم قطر 2022، حين يلتقي بمنتخب بولندا بعد غدٍ السبت.
الأخضر افتتح مشواره في الحدث العالمي، أول أمس الثلاثاء، بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد.
وشهد مران الليلة حضور بعض عائلات لاعبي الأخضر وأصدقائهم، وكذلك عوائل الجهاز الفني، إذ تناول الجميع العشاء معًا في منتجع سيلين، حيث مقر معسكر المنتخب السعودي، عقب نهاية الحصة التدريبية.
حضور كامل عوائل الجهاز الفني للمنتخب بمران الأخضر@saad_n_alsubaie #الميدان | #كأس_العالم_قطر2022 | #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/T6folSHMzM— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 24, 2022
عدد من العائلات حرصت على الزحف خلف المنتخب لدعمه، على رأسهم عائلة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للفريق، سواء زوجته أو والدته ووالده، الذين حضروا المباراة الافتتاحية كذلك.
والدة الفرنسي ايرفي #رينارد تحضر مران الأخضر مرتدية تيشرت المنتخب 🇸🇦💚@saad_n_alsubaie #الميدان | #كأس_العالم_قطر2022 | #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/dKcU59AOka— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 24, 2022
يذكر أن الأخضر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو دون أي نقاط.