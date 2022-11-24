فيديو | الحماس 100 .. عائلات لاعبي السعودية تدعمهم في المران قبل لقاء بولندا

الأخضر يواجه بولندا بعد غدٍ السبت، والعوائل تؤازر اللاعبين

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لخوض ثاني مبارياته في كأس العالم قطر 2022، حين يلتقي بمنتخب بولندا بعد غدٍ السبت.

الأخضر افتتح مشواره في الحدث العالمي، أول أمس الثلاثاء، بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد.

وشهد مران الليلة حضور بعض عائلات لاعبي الأخضر وأصدقائهم، وكذلك عوائل الجهاز الفني، إذ تناول الجميع العشاء معًا في منتجع سيلين، حيث مقر معسكر المنتخب السعودي، عقب نهاية الحصة التدريبية.

عدد من العائلات حرصت على الزحف خلف المنتخب لدعمه، على رأسهم عائلة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للفريق، سواء زوجته أو والدته ووالده، الذين حضروا المباراة الافتتاحية كذلك.

يذكر أن الأخضر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو دون أي نقاط.