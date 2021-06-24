فيديو | الحكم الأرجنتيني يسجل هدفاً للبرازيل ضد كولومبيا بكوبا أمريكا!

لقطة غريبة وضد القانون!

شهدت مباراة البرازيل مع كولومبيا بدور المجموعات لكوبا أمريكا واقعة غريبة بعد أن تسبب حكم المباراة في هدف لمصلحة أصحاب الأرض بشكل يخالف القواعد والقانون.

المباراة التي أُقيمت فجر الخميس كانت بقيادة الأرجنتيني نيستور بيتانا، وانتهت بانتصار البرازيل بهدفين مقابل واحد.

ماذا حدث في لقاء البرازيل مع كولومبيا ببطولة كوبا أمريكا؟

كولومبيا تقدمت أولاً بهدف رائع عبر لويس دياز بمقصية هوائية عقب 10 دقائق من انطلاق اللقاء، ولكن التعديل البرازيلي تأخر حتى الدقيقة 78 عندما عادل روبرتو فيرمينو.

هدف مهاجم ليفربول أتى عقب أن غير الحكم الأرجنتيني مسار الكرة، ولكنه لم يقم بإيقاف اللعب وإجراء إسقاط بحسب القانون وترك اللعب يستمر.

لاعبو كولومبيا احتجوا على احتساب الهدف، وطالبوا بالرجوع لتقنية الفيديو، ولكن بيتانا احتسبه، الأمر الذي احتج عليه رينالدو رويدا، مدرب الضيوف، وقال إنه تسبب في فقدان لاعبيه لتركيزهم.

البرازيل نجحت في إضافة الهدف الثاني والانتصار بالوقت بدل الضائع عبر متوسط الميدان كاسيميرو، لتواصل البداية القوية للبطولة.

ما هو موقف البرازيل حالياً في البطولة؟

البرازيل حالياً تتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة عقب ثلاث جولات، بينما تأتي كولومبيا بالترتيب الثاني وتملك أربعة نقاط.

وسيتحدد لاحقاً خصم البرازيل بربع النهائي، والذي سيكون من المجموعة الثانية التي تتصدرها الأرجنتين، إذ يعبر عن كل مجموعة الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

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