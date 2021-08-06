فيديو | الحزن يخيم على تدريبات برشلونة عقب رحيل ميسي!

كأنها جنازة أحدهم!

خاض نادي برشلونة تدريبه اليومي بشكل طبيعي في مقر التدريبات الخاص به استعدادًا لبداية الموسم الجديد هذا الشهر.

تدريبات اليوم لم يكن فيها جديدًا سوى أن الجميع خاضها للمرة الأولى وهم على يقين بغياب ليونيل ميسي تمامًا ونهائيًا عن الفريق في الموسم المقبل.

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ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو من تدريبات اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

المقطع ظهر فيه في البداية سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد، وهو يتلقى التحية عن طريق سيرجيو بوسكيتس القائد الحالي للفريق وجوردي ألبا.

وكانت تلك هي اللحظات الوحيدة في المقطع التي ظهر فيها نجوم برشلونة وهم يبتسمون، أما ما دون ذلك فظهر الحزن والجدية بوضوح على بقية اللاعبين.

⚽ Entrenament matutí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper pic.twitter.com/xivfkWz8Zg — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 6, 2021

وغابت الأجواء الإيجابية عن نجوم برشلونة في التدريب البدني الذي أقيم في ظل حالة طقس ملبدة بالغيوم.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن رحيل ليونيل ميسي عن صفوفه بعد الصعوبات المالية التي واجهها الفريق.