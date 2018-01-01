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فيديو - الحزم يُذيق الهلال أول هزيمة في الموسم بقرار تحكيمي مثير للجدل

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الهلال والحزم
سقوط الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تلقى الهلال أول هزيمة في الموسم الحالي أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال حقق الموسم الحالي 10 انتصارات وتعادل في 2 خلال 12 مباراة، لتكتب أول هزيمة له أمام الحزم.

تقدم الهلال أولًا كالعادة عن طريق الفرنسي جوميز في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعد عرضية رائعة من محمد البريك.

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وتصدى مالك عسلة لبعض المحاولات من لاعبي الهلال ليزيد الفارق والنتيجة ليحسم المباراة مبكرًا قبل الدخول إلى حسابات أخرى.

وفاجأ الحزم أصحاب الأرض في أول دقيقة بالشوط الثاني بهدف رائع في الدقيقة 46 من هجمة مرتدة، حيث فشل مدافع الهلال في إبعادها ليتمكن الصيعري من إحراز التعادل.

وواصل لاعبي الهلال محاولاتهم للعودة إلى التقدم مرة أخرى، ولكن دفاعات الحزم وحارسهم عسلة تصدوا لهذه المحاولات جيدًا.

وفي الدقيقة 80 وجه لاعبي الحزم صدمة لجميع من يتواجد في الملعب، بهدف ثاني عن طريق إليماو بعد إلغاء هدف للهلال للعودة لاحتساب ركلة جزاء للحزم عن طريق تقنية الفيديو.

وسدد إليماو ركلة الجزاء بنجاح ليحصل على الثلاثة نقاط لصالح فريقه ويسقط الهلال لأول مرة في الموسم بالهزيمة بعد مرور 13 مباراة.

وتجمد رصيد الهلال عند 32 نقطة في المركز الأول بالدوري السعودي، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة في المركز الـ10.

 

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