فيديو | الجمهور السعودي يتحدى ميسي في سوق واقف

الأخضر سيُواجه الأرجنتين في أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022

يستعد المنتخب السعودي لمباراته الأولى في كأس العالم قطر 2022 والتي سيُواجه خلالها نظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل في الدوحة يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

الجمهور السعودي انتقل بالآلاف للجارة قطر لدعم وتشجيع الأخضر من قلب الملعب، وقد رفعوا راية التحدي عاليًا في وجه راقصي التانجو وعلى رأسهم النجم الأسطوري ليونيل ميسي.

وقد تداول مغردون على تويتر مقطع فيديو يُظهر الجماهير السعودية وهي تهتف خلال تجمعها في سوق واقف الشهير "ميسي وينه .. كسرنا عينه".

الجمهور السعودي في سوق واقف:



"ميسي وينه، كسرنا عينه." 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🔥🔥 pic.twitter.com/Lgd3t5n5vA — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 20, 2022

الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ومن المقرر أن يُواجه المنتخب الأوروبي في الجولة الثانية وختام دور المجموعات سيكون أمام المكسيك.

المنتخب السعودي واصل تدريباته اليوم في الدوحة تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، وقد أصبح الفريق جاهزًا للمواجهة المنتظرة خاصة بعدما استعاد مصابيه وعلى رأسهم ياسر الشهراني والقائد سلمان الفرج.

اللقاء أمام الأرجنتين سينطلق عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر والسعودية، الـ12 بتوقيت القاهرة.