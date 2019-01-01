فيديو - الجزيرة يمُطر شباك الوحدة برباعية ويصعد لنصف نهائي كأس الخليج العربي
حقق الجزيرة فوزًا كبيرًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آل نهيان".
الجزيرة حسم النتيجة من الشوط الأول بل في 4 دقائق فقط، قام بإحراز ثلاثية صعدت به إلى الدور المقبل من كأس الخليج العربي، في نصف النهائي.
تقدم عبد الرحمن عموري، صانع ألعاب الجزيرة، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 بطريقة رائعة لـ"لوب" مميز في مرمى الوحدة.
وأحرز ميلوس كوزانوفيش الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 32 برأسية رائعة بعد ركنية رائعة ليزيد الفارق مع الوحدة في المباراة.
وأزاد الفارق كينو في الدقيقة 34 بعد هجمة منظمة بينه وبين عموري انتهت بتسديدة متقنة على يسار حارس مرمى الوحدة الإماراتي.
3 أهداف في 4 دقائق..#الجزيرة ينهي الشوط الأول متقدماً على #الوحدة بنتيجة 3-0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 6, 2019
شاهد الأهداف#الوحدة_الجزيرة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ok8BIKVegW
وفي الشوط الثاني أحرز خلفان مبارك الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليصعد بفريقه إلى نصف نهائي البطولة.
الجزيرة يسجل والحكم يلغي ولكن الـ "VAR" يؤكد صحة الهدف..#خلفان_مبارك يسجل الرابع لنادي #الجزيرة لتصبح النتيجة 4-0#الوحدة_الجزيرة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ftodfr9BVl— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 6, 2019