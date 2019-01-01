فيديو - التعاون "يقتل" الاتحاد برصاصة "تاوامبا" ويخطف كأس الملك

التعاون يقلب النتيجة أمام الاتحاد ويتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة حفل غنائي بين الشوطين مع حضور الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام البطولة تحت رعايته.

وبدأت المباراة بالحذر بين الطرفين في التعامل في منطقة الهجوم، وكانت الهجمات على استحياء حتى لا يتلقى أي منهم أهداف مبكرة.

وسيطر التعاون مجريات اللعب بعد ذلك وتقديم مستوى مميز وهدد مرمى الاتحاد للمرة في الأولى في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من ريان الموسى ولكن فواز القرني نجح في التصدي لها بنجاح.

وعكس مجريات اللعب، نجح الاتحاد في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعد تمريرة أكثر من رائعة من التشيلي فلانويفا ليسدد بريجوفيتش في مرمى السكري.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة 32

- تعليق: عيسى حربين

التعاون 0 : 1 الاتحاد #التعاون_الاتحاد #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/garchxTCoJ — دوري بلس (@dawriplusksa) May 2, 2019

وأتيحت للتعاون فرصة للتعادل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من فواز القرني حارس الاتحاد، ولكن تسديدة أميسي جاءت بين أحضان الحارس.

وكاد أن ينهي بريجوفيتش على آمال سكري القصيم بهدف ثان في الوقت الضائع بالشوط الأول، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى الخالي.

وتعادل التعاون في الدقيقة 54 بعد رأسية من طلال العيسي من تمريرة جهاد الحسين أعادت الأمور إلى نصابها ليبحث الفريقين مرة أخرى على الفوز.

الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب طلال العبسي في الدقيقة 54

- تعليق : عيسى حربين

التعاون 1 : 1 الاتحاد #التعاون_الاتحاد #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/pSZrqSAVwn — دوري بلس (@dawriplusksa) May 2, 2019

وأهدر أميسي هدفًا محققًا للتعاون بعد الانفراد بحارس الاتحاد فواز القرني، ولكن تسديدته في الدقيقة 79 ارتطمت بالقائم بطريقة غريبة.

وبعدها بدقيقة واحدة أضاع فهد المولد فرصة خطف الكأس بالدقيقة 80 بعد تمريرة رائعة من بريجوفيتش، ولكن رأسية المولد جاءت أعلى من العارضة بقليل.

وجاءت الرصاصة القاتلة للتعاون في الدقيقة 90 من عمر اللقاء عن طريق تاوامبا بعد فرصة استغلها لخطف الكأس في الدقائق الأخيرة.