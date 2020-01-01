فيديو - التعادل يحسم قمة السد والعربي بالدوري القطري

السد والعربي يتعادلان في الدوري القطري

تعادل السد مع نظيره العربي، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نجوم قطر.

السد والعربي تقاسما المباراة وانتهى بالتعادل بين الفريقين في لقاء كان هامًا للطرفين في حالة الحصول على نقاط المباراة كاملة.

السد بدأ المباراة بقوة على أرضه ووسط جماهيره بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، وأحرز الهدف الوحيد له في اللقاء بالدقيقة 29.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم السد بهدف أكريم عفيف بالدقيقة 29 من عمر المباراة، وسط محاولات من العربي للعودة للقاء مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني، تعادل بيير ميشيل لاسوجا في الدقيقة 88 من عمر المباراة، من ضربة جزاء تحصل عليها الفريق الضيف.

وبذلك ارتفع رصيد السد إلى 32 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري نجوم قطر، بينما أصبح رصيد العربي إلى 21 نقطة في المركز الخامس.