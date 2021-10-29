فيديو | "التحكيم النسائي؟ الحكمة حتعيط في الملعب!"

ما الذي ستواجهه المحكمات النساء في المباريات؟

أكد الإعلامي عدلي القيعي، على أنه ضد فكرة الاعتماد على التحكيم النسائي في مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه خطوة مبكرة جدًا.

وخلال مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومباني "الشرقية للدخان"، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تواجدت المُحَكِمّة شاهندة المغربي كحكم رابع، في أول ظهور نسائي بالبطولة المصرية.

القيعي قال خلال تصريحات عبر برنامجه "ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي: "أشعر بالقلق من الاعتماد على حكام نساء، ما هو معنى أن محكمة تقف تحكم مباريات؟ هذه ليست عنصرية، ولكن لعبة كرة القدم عنيفة، وعندما تلعب السيدات أمام السيدات يكون هناك تكافؤ في الأمر".

مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي السابق تابع: "هل هناك مُحَكِمّة ستتحمل الاعتراضات القوية من اللاعبين الرجال؟ أم ستبكي في الملعب وماذا ستفعل في هذه الحالات؟".

عدلي القيعي واصل حديثه قائلًا: "هذه ليست عنصرية، تخوفي أن كرة القدم لعبة عنيفة وقوية وفيها سرعات، ستشاهد مشاهد عنف في كل المباريات قد لا تستطيع المرأة تحملها".

وواصل: "كرتنا النسائية حالتها يرثى لها، والمنتخب النسائي يخسر بنتائج كبيرة عندما يواجه أي فريق، والتحكيم النسائي ليس مميزًا لكي تدعمه بمنحه مباريات للرجال لكي يحكمونها".

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واختتم القيعي تصريحاته قائلًا: "التحكيم في وضعه الطبيعي محل جدل كبير في مصر، الخطوة مبكرة ويجب الصبر على اتخاذها، ولكني لست ضد تلك الخطوة، ومن الممكن الاعتماد على المحكمات حكم رابع في البداية".