فيديو | البليهي يفسر سر احتفاله الغريب أمام الاتفاق

كشف علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن سر احتفاله خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق، بالدوري السعودي للمحترفين، والتي فاز بها الزعيم.

وفاز الهلال على الاتفاق بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما والمؤجلة من الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف احتفل علي البليهي؟

البليهي سجل الهدف الأول لفريق نادي الهلال في مرمى الاتفاق عن طريق رأسية في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وذلك من ركلة ركنية لفريقه.

المدافع قام بالاحتفال بطريقة جديدة مع زميله الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال، ثم توجه إلى سيارة الإسعاف المتواجدة خارج أرضية الملعب.

يُذكر أن الهدف الثاني سجله النيجيري أوديون إيجالو عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 51 من زمن المباراة.

ما سر احتفال علي البليهي في مباراة الاتفاق؟

البليهي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أهنئ جماهير الهلال الذين لم يقصروا معنا في أي شيء، وحققنا انتصارًا مستحقًا كنا نحتاج له، والقادم أفضل إن شاء الله".

مدافع الهلال واصل: "أهدي الفوز والهدف لزميلي متعب المفرج، وننتظر عودته للملاعب أقوى وبشكل سريع".

وعن احتفاله مع زميله جانج هيون سو قال البليهي: "لا بد أن يكون هناك تنويع في الاحتفال، وكل مباراة لها ظروفها".

"حققنا فوز مستحق، وأهدي الهدف و الفوز لمتعب... ومباراة الاتحاد مثل الاتفاق"



علي البليهي - لاعب الهلال#الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/HXDQ6038tX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022

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