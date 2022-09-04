فيديو | البليهي يسخر من مراسل بمحاولة تحطيم "نظارته"!

مدافع الهلال يمازح مراسل SSC

سخر علي البليهي مدافع فريق نادي الهلال، من أحد المراسلين قبل مباراة فريقه أمام الفتح اليوم الأحد، في دوري روشن للمحترفين السعودي.

الهلال فاز على الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كيف سخر البليهي من المراسل؟

خلال إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الهلال والفتح، قام البليهي بتصويب الكرة تجاه بدر العثمان مراسل قنوات "SSC" ناقل الدوري السعودي للمحترفين.

Shahid

الكرة ارتطمت في رأس العثمان خلال قيامه بعمله، حيث استكمل حديثه عن مباراة الهلال والفتح بشكل طبيعي دون أو يوقف الأمر.

البليهي سخر من الأمر، حيث نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" الفيديو الذي يظهر فيه المراسل أثناء ارتطام الكرة في رأسه.

وعلق مدافع الهلال على الواقعة قائلًا: "أنا من قمت بتصويبها، كنت أريدها في نظارتك، حبيبي يا بدر".

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الزمالك مساء يوم الجمعة القادم في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة كأس سوبر لوسيل.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز على الفتح بهدف دون رد.

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