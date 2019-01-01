فيديو - الاتفاق يهزم الوحدة بثنائية في بداية مشوارهما

ثنائية رائعة للاتفاق في استهلال موسمه بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الاتفاق فوزه في المباراة الافتتاحية له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمام الوحدة بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة 57 من جملة رائعة، بدأت بركلة حرة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء ليتم تهيأتها برأسيتين إلى فواز الطريس، الذي يضعها برأسية من الوضع طائرًا داخل الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 6+90 أضاف الضيوف ثاني أهدافهم عن طريق نعيم السليتي، لتنتهي المباراة لصالح الاتفاق بنتيجة 2-0.

بهذا الفوز يتساوى الاتفاق مع الهلال والاتحاد والنصر والشباب برصيد ثلاث نقاط، فيما فقد الوحدة أولى ثلاث نقاط في مشواره.

ومن المقرر أن يلاقي الوحدة فريق أبها في الجلو المقبلة يوم 30 من الشهر الجاري، فيما يواجهة الاتفاق فريق الأهلي في 31 من الشهر نفسه.