فيديو - الاتحاد يمطر شباك الرياض برباعية في كأس الملك

اتحاد جدة يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الملك

حقق الاتحاد الفوز على الرياض، بأربعة أهداف نظيفة في دور الـ64 من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتمكن الاتحاد من السيطرة على اللقاء بشكل كامل، وفرض كلمته على المباراة وتأهل للدور المقبل بكل سهولة دون معاناة أمام فريق الرياض.

وأحرز رومارينيو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء تجاه مدافعي فريق الرياض.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 49 من المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليزيد الفارق في اللقاء.

وأحرز الاتحاد الهدف الثالث في الدقيقة 65، بأقدام طلال العنزي بطريق الخطأ في مرماه، ليزيد عدد الأهداف للاتحاد والابتعاد بنتيجة اللقاء.

واختتم فيشيو رباعية الاتحاد في الدقيقة 72، ليتأهل الاتحاد إلى الدور المقبل من كأس الملك.