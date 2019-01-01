فيديو - الاتحاد يمطر شباك الرياض برباعية في كأس الملك
حقق الاتحاد الفوز على الرياض، بأربعة أهداف نظيفة في دور الـ64 من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".
وتمكن الاتحاد من السيطرة على اللقاء بشكل كامل، وفرض كلمته على المباراة وتأهل للدور المقبل بكل سهولة دون معاناة أمام فريق الرياض.
وأحرز رومارينيو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء تجاه مدافعي فريق الرياض.
هدف روما الأول للعميد ١-٠ #الاتحاد_الرياض pic.twitter.com/PvxNUKOjGx— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2019
وأضاف رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 49 من المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليزيد الفارق في اللقاء.
روما يسجل الثاني 🤙#الاتحاد_الرياض pic.twitter.com/Qlt5zytfN3— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2019
وأحرز الاتحاد الهدف الثالث في الدقيقة 65، بأقدام طلال العنزي بطريق الخطأ في مرماه، ليزيد عدد الأهداف للاتحاد والابتعاد بنتيجة اللقاء.
هدف الثالث للعميد 😇#الاتحاد_الرياض pic.twitter.com/SorcdXKyTE— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2019
واختتم فيشيو رباعية الاتحاد في الدقيقة 72، ليتأهل الاتحاد إلى الدور المقبل من كأس الملك.
هدف العميد الرابع من فيكيو#الاتحاد_الرياض pic.twitter.com/8KwBiTFilD— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2019