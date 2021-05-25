فيديو | الاتحاد يعود إلى آسيا 2022 والنصر يغيب والأهلي يتعادل بغرابة أمام أبها

النصر تعادل بصعوبة أمام الوحدة، وخسر مقعده في النسخة المقبلة بدوري أبطال آسيا

خطف الاتحاد بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بالفوز أمام العين بهدف نظيف، على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد تقدم بهدفه في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعدم نُفذت كرة ثابتة من منتصف الملعب، بكرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها المدافع أحمد حجازي برأسية في المرمى، ليسجل الهدف رقم 600 في تاريخ النمور بدوري المحترفين.

وأهدر الصربي ألكسندر بريجوفيتش فرصة إضافة الهدف الثاني للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول، بعدما استقبل كرة عرضية من الجهة اليسرى، سددها غير متقنة، لتمر بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح العين، على إثر تدخل المدافع سعود عبد الحميد بالمرفق على اللاعب العيناوي، لكن أطاح بها جيرسون دوس سانتوس في السماء.

وألغى حكم الراية هدف ثانٍ للعميد في الدقيقة 2+90، سجله رومارينيو دا سيلفا، بداعي وجود تسلل عليه.

الفوز رفع رصيد النمور إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليحجز مكانه في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز الـ16 والأخير، إذ تأكد هبوطه رسميًا.

وفي إطار الجولة نفسها، تعادل الأهلي أمام أبها بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة".

حسين المقهوي أحرز هدف الراقي قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، من رأسية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استقبل كرة عرضية من الجهة اليسرى بأقدام لوكاس ليما.

وتصدى محمد الربيعي؛ حارس مرمى الراقي، لفرصة لأبها في بداية الشوط الثاني، بعدما سدد صالح العمري تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك أبها التعادل في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من كرة خادعة أرسلها الحارس علي محمدي طولية إلى داخل منطقة جزاء الخصم، لكن الكرة سقطت أمام الحارس ثم خدعته ومرت من فوقه، ليتابعها معاذ عفانه ويسكنها الشباك بنجاح.

التعادل رفع رصيد الراقي إلى النقطة 39 في المركز الثامن، بينما يأتي أبها في المركز الـ11 بـ35 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تأكد غياب النصر عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد التعادل أمام الوحدة بهدف لكل منهما، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

فرسان مكة تقدموا في المباراة في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، من ضربة جزاء سددها ديمتري على يمين حارس العالمي وليد عبد الله.

ووقف القائم الأيمن أمام فرصة إدراك العالمي للتعادل في بداية الشوط الثاني، بعدما تصدى لتسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأدرك العالمي التعادل من ضربة جزاء، سددها عبد الرزاق حمد الله بنجاح في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العالمي إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 32 في المركز الـ14، ويتأجل حسم موقفه من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.