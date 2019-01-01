فيديو - الاتحاد يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي بالوقت القاتل

الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الفتح

تعادل الفتح مع الاتحاد، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد واصل عروضه المخيبة للآمال، وتلقى هزيمة جديدة أمام الفتح، ضمن منافسات جولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسط أداء مخيب للآمال من قبل لاعبي اتحاد جدة، ولكن الفرص التي اتيحت للطرفين لم ينجحا في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، دخل الفريقين بقوة من أجل خطف الفوز، لتحسين مركزهم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح محمد مجرشي من خطف هدف الفوز في المباراة في الدقيقة 74 من أجل خطف 3 نقاط في سباق الدوري.

وأحرز مجرشي الهدف بعد تبادل كرات مميز بين اللاعبين في الناحية اليسرى، انتهت بتسديدة يسارية من اللاعب في الزواية البعيدة لحارس الاتحاد.

وتعادل عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 94 من عمر المباراة، ليخطف نقطة هامة في مشوار العميد.

ورفع الفتح رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الـ13.