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فيديو – الاتحاد يتذوق طعم الانتصار على حساب القادسية بهدف نظيف

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الفوز الثاني للاتحاد في الموسم بعد مرور 16 جولة

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حقق نادي الاتحاد، فوزه الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وكان على حساب القادسية في إطار مباريات الجولة الـ 16 من المسابقة.

ووصل الاتحاد إلى النقطة التاسعة، في المركز قبل الأخير من جدول الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن أحد متذيل الترتيب.

شوط المباراة انتهى بالتعادل السلبي، في شوط اتسم بالهدوء ولم يشهد أي هجمات خطيرة من الجانبين

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وفي الشوط الثاني، استطاع العميد خطف هدف الفوز في الدقيقة 56 عن طريق رومارينهو بكرة رأسية، ليحقق العميد ثاني ثلاث نقاط له في الموسم.

حاول لاعبو القادسية اداراك هدف التعادل، ولكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدف دون رد.

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