فيديو | الاتحاد يتخذ قرارًا صادمًا تجاه سعود عبد الحميد

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن كواليس أزمة سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن، في ظل اقتراب العقد من نهايته.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، ولم يجدد عقده حتى اللحظة، حيث يمر حاليًا بالفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر دون العودة لإدارة العميد.

الفراج قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن": "سعود عبد الحميد موهبة رائعة ويمتلك مستقبل كبير، ولكن الأرقام التي يطلبها، يرى الاتحاد أنه لا يستحق هذه الأموال".

الإعلامي الرياضي تابع: "إذا كان هناك نصيب لنادي الهلال وتعاقد مع سعود عبد الحميد، فالرقم المقدر للهلال للتعاقد مع اللاعب أقل من الرقم الذي وضعه الاتحاد بـ2 مليون ريال في الموسم، بالإضافة إلى أنه سيكون احتياطيًا وليس أساسيًا".

وليد الفراج أردف: "النصر لا تعلم ظروفه، ولكن أعتقد أنه يمتلك كل ما يكفيه من الالتزامات المالية، والأهلي من المستحيل أن يتعاقد معه بسبب ديونه المالية، يبقى الشباب من الممكن أن يتعاقد معه".

واستطرد قائلًا: "من الطبيعي عندما يقدم نادي الاتحاد عرضًا لسعود عبد الحميد، عليه بالموافقة أو الرفض، ولكن ليس من الطبيعي أنه يتم الاتفاق على موعد للتجديد ويتم تأجيله أكثر من مرة، والحديث عن الشيكات وغيرها من الأمور".

سعود عبد الحميد يهرب من الاتحاد .. والتجديد يتعثر

وواصل: "الإدارة لو رضخت لشروط سعود عبد الحميد كاملة ستتسبب في مشكلة كبيرة داخل نادي الاتحاد، وهذا جزء من الذي حدث داخل نادي النصر حاليًا".

ووجه الفراج رسالة إلى جماهير الاتحاد، حيث قال: "نتمنى من جماهير نادي الاتحاد أن تدعم إدارة ناديها، وأن يقدمون موقف مختلف عن بعض ما حدث في أندية أخرى دخلوا أنديتهم في أزمات".

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "أنمار الحائلي رئيس الاتحاد اتخذ القرار، وقامت الإدارة بإخراج سعود عبد الحميد من معسكر الفريق أمس الجمعة، والآن في معسكر المنتخب، وبعدها سيمنح إجازة مفتوحة حتى شهر يناير بنهاية عقده".