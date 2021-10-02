فيديو | الأهلي يحسم موقفه النهائي من إقالة هاسي

تعرف على مصير المدرب الألباني

كشفت تقارير إعلامية، عن حقيقة ما تردد حول وجود نية قوية داخل النادي الأهلي، من أجل إقالة المدرب الألباني بيسنيك هاسي، خاصة بعد خسارة ديربي جدة أمام الاتحاد.

وحقق الاتحاد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة ديربي جدة، التي أقيمت مساء الجمعة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد عبد الرحمن الحميدي مقدم برنامج "شوت" المذاع عبر قناة "SSC1" الفضائية، على أن إدارة الأهلي متمسكة باستمرار هاسي كمدرب للفريق خلال المرحلة القادمة.

الحميدي قال: "مصادرنا تقول أنه لا نية عند إدارة الأهلي لبحث إقالة هاسي، وهناك ثقة في المدرب الألباني خلال الفترة الحالية، فهو قادر على تحقيق نتائج طيبة".

وعن ما تردد حول عدم رضا اللاعبين بما يقدمه المدرب هاسي، قال الحميدي: "ما تردد حول عدم رضا اللاعبين عن المدرب غير صحيح بالمرة".

واختتم مقدم البرنامج تصريحاته قائلًا: "هناك التفاف كبير بين اللاعبين والإدارة والمدرب، على العمل في الأهلي وأن الأمور قد تتحسن في الأيام القادمة مع هاسي".

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وفشل هاسي في تحقيق أي انتصار مع الأهلي، حيث تعادل الفريق في 5 مباريات وخسر مباراتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.