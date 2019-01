فيديو - الأهلي المصري يكشف عن قميصه الجديد

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، عن قميص الفريق الجديد لموسم 2018-2019، والمقدم من شركة "أمبرو" الإنجليزية.

القلعة الحمراء كانت قد تعاقدت مع الشركة الإنجليزية للملابس الرياضية بعد فسخ شركة "سبورتا" السعودية عقدها مع النادي، على خلفية الأزمة بين جمهور الشياطين الحمر وتركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق.

ونشر الحساب لـ"أمبرو"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر به مجموعة من لاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد.

We Are @AlAhly. Together We Rise. 🔴⚪🦅



Introducing the new home shirt for the 18/19 season. #YallaYaAhly pic.twitter.com/r1bYn9gLyp