فيديو - الأهلي المصري يكشف عن قميصه الجديد

التعاون الأول مع شركة "أمبرو" الإنجليزية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، عن قميص الفريق الجديد لموسم 2018-2019، والمقدم من شركة "أمبرو" الإنجليزية.

القلعة الحمراء كانت قد تعاقدت مع الشركة الإنجليزية للملابس الرياضية بعد فسخ شركة "سبورتا" السعودية عقدها مع النادي، على خلفية الأزمة بين جمهور الشياطين الحمر وتركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق.

ونشر الحساب لـ"أمبرو"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر به مجموعة من لاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد.

We Are @AlAhly. Together We Rise. 🔴⚪🦅



Introducing the new home shirt for the 18/19 season. #YallaYaAhly pic.twitter.com/r1bYn9gLyp — Umbro (@umbro) ٢٣ يناير ٢٠١٩

ومن المقرر أن يرتدي اللاعبون القميص الجديد غدًا الخميس، في مواجهة مصر المقاصة، التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر يحتلون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الصدارة، وإن كان لهم خمس مباريات مؤجلة.