فيديو | أغنية شعبية مصرية تصف حال رئيسي الهلال والنصر بسبب كنو

شهدت الفترة الماضية حالة من التوتر في العلاقة بين ناديي الهلال والنصر، بسبب اللاعب محمد كنو الذي كان قريبًا من الانضمام إلى العالمي، ولكنه قام بتجديد تعاقده مع الزعيم.

وكان كنو قد قام بالتوقيع على عقود انتقاله إلى نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة خلال شهر يناير الحالي، قبل أن يقوم بتجديد عقده لتحدث أزمة بسبب تمسك النصر به.

ما هو موقف نادي النصر من تجديد عقد كنو مع الهلال؟

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها على أنه قام بالتوقيع مع كنو، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهلال.

وجاء نص البيان كالآتي: "توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو".

وتابع: "حيث أرسلت إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".

وواصل: "وكان نادي النصر قد وقع عقدًا احترافيًا رسميًا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه".

وأردف: "وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال".

كيف وصفت أغنية شعبية مصرية حال رئيسي الهلال والنصر؟

وعرض الإعلامي الرياضي بتال القوس عبر برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية، فيديو يصف فيه حال فهد بن نافل ومسلي آل معمر رئيسي الهلال والنصر بالترتيب، بعد صفقة كنو.

الفيديو كان عبارة عن صور ولقطات لفريقي الهلال والنصر سواء الجمهور أو رئيسي الناديين، على أنغام أغنية شعبية تدعى "هنعمل لغبطيتا".

القوس أكد على أن قضية كنو ستشهد صراعًا طويلًا بين الهلال والنصر خلال الفترة القادمة.

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