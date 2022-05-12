فيديو | اشتباكات عنيفة بالأيدي .. فضيحة في لقاء الاتفاق والهلال!

شهدت مباراة الهلال والاتفاق فضيحة كبيرة، بعد اشتباكات قوية بالأيدي، وذلك بسبب تكدس عدد كبير من الجماهير قبل المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

الهلال ينتصر على الاتفاق قبل كلاسيكو الاتحاد

حقق فريق نادي الهلال انتصارًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما والمؤجلة من الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدفي الهلال المدافع علي البليهي عن طريق كرة رأسية في الدقيقة 30 من زمن المباراة، وأضاف النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني بالدقيقة 51 من ركلة جزاء.

الهلال قلص الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد إلى 6 نقاط، قبل المباراة المصيرية التي ستجمع بينهما مساء الأحد، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ماذا حدث في مباراة الاتفاق والهلال؟

تداول عددًا من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات عنيفة بالأيدي بين منظمي مباراة الاتفاق والهلال، وذلك بسبب تكدس الجماهير.

وأظهر الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشتباكات عنيفة بالأيدي بين منظمي اللقاء، وذلك بسبب تكدس عدد من الجماهير التي كانت ترغب في الدخول للملعب.

وزارة الرياضة قررت حرمان نادي الاتفاق من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري، التابعة لاستراتيجية دعم الأندية، والتي تبلغ مليون ريال، بسبب ما حدث في المباراة من سوء تنظيم.

- اشتباك بالأيدي بين منظمي لقاء #الاتفاق_الهلال يوم أمس .. pic.twitter.com/g3KHZSaNfE — تركي (@Fieldleague1) May 12, 2022

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