كأس أمم أفريقيا

فيديو| استقبال حافل لمنتخب السنغال رغم خسارة البطولة

التعليقات()
النهائي الثاني والخسارة الثانية لأسود التيرانجا..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حظي المنتخب السنغالي باستقبال حافل فور عودة البعثة إلى الديار، رغم خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

جاء ذلك إثر المباراة النهائية أمس والتي شهدت تتويج الجزائر بطلاً للمسابقة بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

ويعد هذا أفضل إنجاز للسنغال في تاريخ كأس الأمم، معادلاً نسخة 2002 التي خسر السنغاليون مباراتها النهائية ضد الكاميرون بركلات الترجيح.

وكان أليو سيسيه مدرب السنغال الحالي هو قائد الفريق في نسخة 2002، حيث أهدر ركلة الجزاء الأخيرة لينتقل اللقب إلى الكاميرون.

اختيارات المحررين

يذكر أن منتخب السنغال لم يهزم الجزائر أبداً في كأس الأمم، بواقع 4 انتصارات للخضر وتعادل وحيد.

إغلاق