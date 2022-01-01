فيديو | استفزاز جديد للنصر؟ .. وليد الفراج يعرض هدية "غريبة" وصلته

لا يتمتع الإعلامي السعودي وليد الفراج بعلاقة جيدة مع جمهور النصر، إذ يُتهم من جانبهم بالميل للهلال وتشجيعه والمداومة على استفزازهم بشتى الوسائل.

حلقة الأمس من برنامج الفراج "أكشن مع وليد" شهدت لقطة جديدة من جانبه قد يراها النصراويون استفزازًا جديدًا لهم، خاصة أن "جرح" رحيل عبد الرزاق حمدالله وانضمامه للاتحاد مازال مفتوحًا.

ما هي الهدية التي تلقاها الفراج وقد تستفز النصراويين؟

الإعلامي المخضرم كشف خلال حلقة الأمس عن تلقيه هدية من أحد الأشخاص الذين لا يعرفهم مسبقًا، مشيرًا إلى أنه يعلم سبب تقديم تلك الهدية له.

الهدية كانت قميص حمدالله مع الاتحاد برقم 99، وقد قال الفراج عنها "وجدت شخصًا بانتظاري هو عبد العزيز فياض قبل بدء حلقة اليوم، لا أعرفه مسبقًا، وقد فاجأني بالقول أنه جلب لي هدية".

"أنا أعلم لم جلب لي تلك الهدية وقد قبلتها احترامًا له، لقد جلب لي قميص الاتحاد الجديد باسم حمدالله ورقم 99، سأرسله إلى بدر في أمريكا".

الفراج: حمدالله خُلق ليلعب في الاتحاد

الناقد الرياضي جمال عارف علق على هدية الفراجع بالتأكيد على أن حمدالله يليق بالاتحاد، مضيفًا "أتحدث منذ فترة طويلة عن حمدالله، هو يُناسب الفريق كثيرًا، وكنت أشعر أنه سيلعب للفريق، هو مثل أحمد بهجة وهشام بوشروان، المغاربة يُناسبون الاتحاد كثيرًا، ننتظره يوم 7 يناير في الملعب وقد كان مفترضًا أن يرتدي الرقم 9 لكن الاتحاد جعله 99 ليكون رقمين 9".

وقد رد الفراج قائلًا "حمدالله خُلق ليلعب في الاتحاد".

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