فيديو | احتفال مميز من حمدالله بعد الفوز على الهلال

احتفال جديد من المغربي..

احتفل عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر، بالفوز الغالي لفريقه في ديربي الرياض على الهلال، بطريقة مميزة للغاية مع جمهور العالمي.

الفوز على الهلال يُنعش الحسابات البنكية للاعبي النصر

وكان الدولي المغربي قد أحرز هدفين الانتصار للنصر في شباك الهلال، ليكون بذلك قد سجل أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات مع النصر في شباك الزعيم.

هكذا احتفل حمدالله بالهدفين والانتصار مع الجمهور..