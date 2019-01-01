فيديو | احتفالات جماهير الإمارات بالفوز على استراليا

احتفالات صاخبة لجماهير منتخب الامرات بعد الفوز على استراليا بهدف نظيف بربع نهائي بطولة كأس أمم أسيا بأقدام علي مبخوت.

أعربت جماهير المنتخب الاماراتي لكرة القدم عن سعاداتها بالفوز الذي حققه فريقها اليوم أمام المنتخب الأسترالي في ربع نهائي كأس أمم أسيا المقامة على أرضهم.

جاء هذا بعد ان انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بهدف نظيف سجله اللاعب علي مبخوت في الدقيقة الـ 68.

اليكم أبرز الاحتفالات: