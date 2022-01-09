فيديو | احترام أم تمثيل زائد؟ قفزة فينيسيوس فوق شعار الملكي تثير الجدل

أظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد احترامه الكبير لشعار الفريق الملكي، خلال مباراة فالنسيا في قمة الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تمكن من تحقيق فوز كبير على فالنسيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ليواصل النادي الملكي صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وبعيدًا عن هدفي فينيسيوس في المباراة، فإن البرازيلي حاول إظهار احترامه لشعار ريال مدريد بطريقة غير تقليدية.

ماذا فعل فينيسيوس؟

وشهدت الدقيقة 81 حصول فالنسيا على رمية تماس، من تمريرة طويلة من وسط الملعب باتجاه فينيسيوس لم يتمكن من اللحاق بها.

وأثناء محاولة البرازيلي اللحاق بالكرة التي خرجت من الملعب، ومع وجود شعار ريال مدريد على أرض الملعب، تعمد فينيسيوس جونيور القفز حتى لا يدوس بقدميه شعار النادي الملكي.

وتمكن فينيسيوس بالفعل بعد قفزته من تفادي المشي فوق شعار ريال مدريد، في علامة ربما على الاحترام الذي يكنه البرازيلي لناديه.

Vinicius jumped because he didn’t want to step on the Real Madrid logo.



Respect 📈 pic.twitter.com/Bjcgq9KyA9 — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022

قفزة مثيرة للجدل!

قفزة فينيسيوس أثارت الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة التي تلت المباراة.

ومن البديهي أن يكون دافع فينيسيوس لقفزته هو احترام شعار ريال مدريد، وهو ما شدد عليها البرازيلي كثيرًا خلال تصريحاته في وسائل الإعلام.

لكن الجانب الآخر، يرى أن فينيسيوس حاول فقط أن يمثل احترامه لشعار ريال مدريد بفعل لم يكن ليقدم أو يؤخر شيئًا في نهاية المطاف.

ماذا قدم فينيسيوس مع ريال مدريد؟

انفجر فينيسيوس جونيور بشكل كبير خلال منافسات موسم 2021-22، لدرجة اعتباره اللاعب الأهم في خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وشارك فينيسيوس جونيور في 26 مباراة مع ريال مدريد في كافة المسابقات خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا وتقديم تسع تمريرات حاسمة.

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