النتائج المباشرة
كأس خادم الحرمين الشريفين

فيديو - اتحاد جدة يفوز على التقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين

التعليقات()
اتحاد جدة يحقق نتيجة جيدة في كأس الملك

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق فريق اتحاد جدة الفوز على نظيره التقدم، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن الاتحاد من فرض أسلوبه على المباراة منذ بدايتها وحسم النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول من المباراة.

وجاء الهدف الأول عن طريق عبدالله العمار في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

اختيارات المحررين

وأضاف روماريو دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل حارس التقدم من التصدي لها.

وعاد روماريو دا سيلفا لإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعد أن حول عرضية أرضية لداخل شباك المنافس.

ولم يقدم الفريقين أي جديد في الشوط الثاني حيث سيطر الاتحاد على مجريات اللعب دون زيادة أهدافه.

الموضوع التالي:
بواتينج بعد الانضمام إلى برشلونة: سعيد بهذه الخطوة وأتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد
الموضوع التالي:
خاص جول – يوشيدا: بدأنا في الاعتياد على أجواء الإمارات
الموضوع التالي:
موعد مباراة النصر القادمة ضد أحد في الدوري السعودي
الموضوع التالي:
مشكلة أوزيل..صراع المدرب مع اللاعب من يفوز في النهاية؟
الموضوع التالي:
دي بروينه يعترف بتراجع مستواه هذا الموسم
إغلاق