فيديو - اتحاد جدة يفوز على التقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين

اتحاد جدة يحقق نتيجة جيدة في كأس الملك

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق فريق اتحاد جدة الفوز على نظيره التقدم، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن الاتحاد من فرض أسلوبه على المباراة منذ بدايتها وحسم النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول من المباراة.

وجاء الهدف الأول عن طريق عبدالله العمار في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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الهدف الاول لنادي الاتحاد سجله اللاعب عبدالله العمار في الدقيقة 2

التقدم 0 : 1 الاتحاد



⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Js1Um4KF2h — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019

وأضاف روماريو دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل حارس التقدم من التصدي لها.

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 35

التقدم 0 : 2 الاتحاد



⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/HPpF6vX71G — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019

وعاد روماريو دا سيلفا لإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعد أن حول عرضية أرضية لداخل شباك المنافس.

الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 42

التقدم 0 : 3 الاتحاد



⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/lq4tBHHzvz — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019

ولم يقدم الفريقين أي جديد في الشوط الثاني حيث سيطر الاتحاد على مجريات اللعب دون زيادة أهدافه.