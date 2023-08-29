فيديو| إعجاز حقيقي.. قصر ليونيل ميسي المرتقب في أمريكا!

الأرجنتيني لا يقيم في أي مكان!!

أخذ المهندس المعماري خورخي لويس فيليز على عاتقه إعداد كل الخطط اللازمة لإنشاء ما سيكون القصر النهائي الذي سيقيم فيه ميسي وعائلته بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتقاله إلى إنتر ميامي.

يعتمد التصميم المستقبلي على شعار "M" الذي يشكل الآن جزءًا من العلامة التجارية العالمية لميسي.

وقال فيليز عن مشروع أحلامه عبر إنستجرام: "سيتكون هذا القصر المهيب من ثلاثة مستويات ويقع على جزيرة خاصة على شكل سفينة، مما يوفر الخصوصية والموقع المتميز".

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وسيشمل القصر الذي سيقيم به ميسي أيضًا غرفة ألعاب ومسرحًا منزليًا وبركة سباحة وملعبًا لكرة القدم ليتدرب فيه الأرجنتيني وأبناؤه الثلاثة.

ومن المتوقع أن يكلف بناء هذا القصر حوالي 50 مليون دولار (40 مليون جنيه استرليني) لبنائه، المال ليس عائقًا أمام الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات - باعتباره واحدًا من أكثر الشخصيات ربحية على هذا الكوكب - لكنه يقيم حاليًا معسكرًا في أماكن لا تتطلب إنشاء قصر على جزيرة خاصة كما يخطط فيليز.

وقد أحدث ميسي تأثيرًا مذهلاً في الولايات المتحدة منذ انضمامه إلى إنتر ميامي كلاعب حر، الاستثمارات العائدة على النادي المملوك للدولي الإنجليزي الأسبق ديفيد بيكهام هائلة، حيث فاز الفريق بأول لقب في تاريخه على مستوى كأس الدوريات، وأمن الوصول إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة وهي أقدم بطولة في أمريكا، وحصل على أول 3 نقاط من وقت طويل في الدوري الأمريكي.