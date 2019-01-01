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فيديو - إصابة بوعلام تسبب في خروجه من نهائي كأس آسيا

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لاعب وسط المنتخب القطري يخرج من المباراة مصابًا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تعرض خوخي بوعلام، لاعب وسط المنتخب القطري، لإصابة قوية خلال مباراة اليابان، في نهائي كأس أمم آسيا، غادر على إثرها المباراة، ولم يستطيع استكمالها.

المنتخب القطري كان متقدمًا على نظيره الياباني بهدفين دون رد، وبعد خروجه تأثر المنتخب القطري بشكل كبير.

وتعرض بوعلام للإصابة خلال كرة مشتركة مع مهاجم منتخب اليابان، لم يستطيع بعدها استكمال المباراة، ليخرج ويدخل سالم الهاجري بدلًا منه.

خروج خوخي بوعلام كان له الأثر السلبي على أداء المنتخب القطري، الذي لم يستطيع التماسك أمام الهجوم الياباني.

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وبعد خروج بوعلام بدقائق، تلقى المنتخب القطري هدفًا من المنتخب الياباني، لتشتعل المباراة في دقائق المباراة الأخيرة.

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