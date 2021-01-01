فيديو: أهداف مباراة النصر والعين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين2021

شاهد بالفيديو أهداف مباراة النصر والعين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي فاز فيها العالمي بثلاثية دون رد

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نجح النصر، في خطف بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك.

افتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف المباراة، في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 72 الهدف الثاني للعالمي، بتوقيع نور الدين أمرابط الذي اطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في مدافع العين وسكنت الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق، مرر حمد الله تمريرة إلى سامي النجعي داخل منطقة الجزاء، واستلمها النجعي وسدد بقوة في الشباك.

جدير بالذكر أن النصر، سيواجه الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.