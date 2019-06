فيديو | ألفيس أكبر برازيلي يسجل في كوبا أمريكا

أصبح داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، أكبر لاعب يسجل في تاريخ السيليساو بكوبا أمريكا بعد هدفه أمام بيرو.

ألفيس أحرز الهدف الرابع للبرازيل أمام بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

ويعد لاعب باريس سان جيرمان أكبر من سجل للبرازيل في تاريخ كوبا أمريكا - على الأقل في آخر 96 عامًا - بعمر 36 عامًا و47 يومًا.

36y 47d - Aged 36 years and 47 days, Dani Alves 🇧🇷 is the oldest Brazilian player to score in a @CopaAmerica game of, at least, the last 96 years. Captain. #CopaAmerica pic.twitter.com/X3xfDsBa5m