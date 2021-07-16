فيديو | أزمة في معسكر الهلال .. جارديم يصب غضبه على الجميع

ماذا يحدث في معسكر الهلال؟

كشفت تقارير صحفية، عن وجود أزمة حدثت داخل معسكر نادي الهلال المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، كان بطلها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "جارديم طرد سعود كريري واللاعب الكوري والمترجم، لأنهم تحدثوا أثناء ما كان يتحدث لجميع اللاعبين".

وبعد التشكيك في تلك المعلومة، قال المريسل: "اتصلوا برئيس الهلال فهد بن نافل لكي تتأكدوا بأن معلوماتي صحيحة".

ومن جانبه، رفض الإعلامي عبد الرحمن الجماز ما قاله المريسل، حيث شدد على أن نادي الهلال دائمًا ما تلاحقه الكثير من الأخبار غير الصحيحة.

الجماز قال عبر برنامج الحصاد الرياضي: "الهلال تلاحقه ترويج أخبار غير صحيحة، وعلى الأقل بها كمية إشاعات وتداول أخبار غير دقيقة".

وواصل: "بعض الإعلاميين يريدون أن يصدروا بأن معسكر الهلال فاشل، لو كنت في إدارة فهد بن نافل، سأتخذ قرارًا بعدم إقامة المعسكر".

بوكا جونيورز يصدم النصر السعودي بشأن الصفقة المنتظرة

واستطرد قائلًا: " قراري بعد إقامة المعسكر، لأن هناك 7 أجانب لا يريدهم المدرب جارديم، وهو كان على خلاف لإقامة المعسكر، بالإضافة إلى تواجد لاعبين كثر في المنتخب الأولمبي".

ويقيم نادي الهلال معسكرًا تأهيليًا في النمسا خلال الوقت الحالي، تحت قيادة جارديم، والذي سيحدد فيه العناصر النهائية التي سيبدأ بها الموسم المقبل.

عبدالعزيز المريسل :

الهلال سيدفع هذا المبلغ لمدافع لعب في الدوري الاسباني والإيطالي ..@ALMRISEUL

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/6RtgkfYKil — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 15, 2021