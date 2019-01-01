فيديو - أحمد جمعة يقص شريط أهدافه مع أُحد أمام الفيصلي

المهاجم المصري يسجل أول أهدافه مع أحد بالدوري السعودي

عبده الليثي تويتر

أحرز أحمد جمعة، مهاجم فريق أُحد هدفًا في مرمى الفيصلي في مباراة فريقه ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان جمعة قد انتقل إلى أُحد ضمن فترة الانتقالات الشتوية الماضية من المصري البورسعيدي.

وأحرز جمعة الهدف الثالث لفريقه في المباراة بالدقيقة ٢٧ من عمر اللقاء.

الهدف الثالث لنادي أُحد سجله اللاعب احمد جمعة في الدقيقة 47

أُحد 3 : 1 الفيصلي



⁧#احد_الفيصلي⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/kb6MbnxiP4 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 7, 2019

وانضم أيضًا مؤمن زكريا لأُحد خلال فترة الانتقالات الشتوية وتواجد على مقاعد البدلاء.