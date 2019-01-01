الدوري السوداني الممتاز

فيديو - أحداث شغب في ديربي أم درمان بين المريخ والهلال

التعليقات()
ديربي أم درمان يشهد سقوط حالات اختناق ونقلها للمستشفى

سادت أحداث مثيرة في مباراة المريخ والهلال في قمة الدوري السوداني، التي أقيمت على ملعب الخرطوم، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم المريخ بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتم قذف قنابل غاز مسيل للدموع.

وضربت الشرطة بعض قنابل المسيلة للدموع لتفرقة الجماهير ما تسبب في سقوط الكثير من الجماهير في حالات اختناق حيث قامت سيارات الإسعاف بنقلها إلى المستشفى.

وانتشرت حالة من الفوضى بعد ضرب الشرطة من خارج الملعب قنابل بشكل كثيف لتفريق الجماهير، لسقوط المئات من حالات الإغماء والاختناق.

ولم تكتمل مباراة المريخ والهلال حتى الأن، في انتظار قرار من الاتحاد الكرة السوداني إما باستكمال المباراة أو إلغائها ولعبها في وقت أخر.

إغلاق