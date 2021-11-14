فيدال يضحك في الخلفية.. رويس يتحدى بايرن ميونخ محليًا!

يحلم ماركو رويس بالتتويج بلقب الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند قبل انتهاء مسيرته في كرة القدم، وخرج بتصريحات يُعلن فيها الحرب في سبيل تحقيق هذه الغاية رغم الصعوبات المنطقية التي يواجهها فريقه بمنافسة العملاق المحلي بايرن ميونخ.

ويعود آخر لقب للدوري الألماني حققه بوروسيا دورتموند إلى موسم 2011-12 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، وفي الصيف التالي وصل رويس إلى سيجنال إيدونا بارك من بوروسيا مونشنجلادباخ نظير 10 ملايين يورو، وغابت شمس البوندسليجا عن أسود الفيستيفاليا.

هيمنة مطلقة لبايرن ميونخ على درع البطولة الألمانية منذ 2012-13 وحتى الآن، ورغم أكثر من محاولة لدورتموند للمنافسة، كانت النتيجة النهائية هي استمرار اللقب في بافاريا على مدار التسع سنوات الأخيرة.

مع ذلك، لم يفقد رويس الأمل، بل على العكس، الأمل يملأ قائد كتيبة ماركو روز لصناعة المعجزة، حيث قال "هدفي هو تحقيق لقب الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند".

كما أضاف في تصريحاته لشبكة شبورت 1 الألمانية "طالما أرتدي قميص بوروسيا دورتموند وأنا قائد هذا الفريق، فإنني سوف أفعل كل شيء لجلب الدوري مرة أخرى إلى النادي".

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دورتموند حتى الآن في هذا الموسم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 24 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن صاحب الصدارة بايرن ميونخ.

التحدي الذي أطلقه رويس اليوم بأنه سيقاتل للتتويج بالدوري الألماني يُعيد إلى الأذهان حديث أرتورو فيدال قبل مواجهة فريقه السابق، برشلونة مع العملاق البافاري، عندما تحدى أيضًا كتيبة هانزي فليك آنذاك.

النتيجة كانت تعيسة للغاية على فيدال والنادي الكتالوني، فتلقى البرسا أكبر هزائمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وبشكل عام، ظروف دورتموند حتى الآن غير جيدة رغم وصافة البوندسليجا، حيث تفكر إدارة الأصفر والأسود في إقالة المدرب ماركو روز مع تراجع النتائج والتي كان آخرها الهزيمة من لايبزيج بآخر المباريات قبل التوقف الدولي.

الجدير بالذكر أن رويس رفض عروضًا كثيرة لمغادرة دورتموند في الأعوام الماضية، ليكون بذلك رمزًا للوفاء للنادي الألماني بدون منازع.