فيدال وبطولة الدوري - قصة عشق بدأت في 2012

إنجاز كبير سيحققه فيدال حال فاز برشلونة على ليفانتي الليلة

يقترب نادي برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي لإيرنستو فالفيردي في إنجاز جديد يضاف للتشيلي أرتورو فيدال.

فيدال انضم إلى النادي الكتالوني قادمًا من صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي.

ومنذ انضمام التشيلي إلى يوفنتوس في يونيو 2011 واللاعب نجح في حصد بطولة الدوري في جميع السنوات الماضية، إذ حقق 4 ألقاب دوري مع السيدة العجوز في 2012 و2013 و2014 و2015.

ورحل فيدال بعدها إلى بايرن ميونخ ليتوج بلقب البوندسليجا في 2016 و2017 و2018.

وقد ينضم فيدال إلى من حقق الدوري في 3 دول مختلفة بالدوريات الخمس الكبرى ويحافظ على سلسلة التتويج المتتالية حينما يحقق النادي الكتالوني لقب الليجا الموسم الحالي.

باريخو 👨 🎨 راكتيتش 🔥 سارابيا ⚡️

أباطرة الوسط في الدوري الإسباني 👏#MovementIsEverything@RexonaArabia pic.twitter.com/npmtXDSYOV — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

ولعب فيدال نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 مع يوفنتوس ضد برشلونة ولم يتمكن من حصد اللقب.

وقد يتمكن صاحب الـ 31 عامًا من تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، إذ وصل برشلونة إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا مع ليفربول.