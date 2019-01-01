فيدال: لست سعيدًا في برشلونة

فيدال يتحدث عن الفجوة ما بين الواقع والمتوقع في برشلونة

تحدث نجم وسط نادي برشلونة الدولي التشيلي أرتورو فيدال عن عدم رضاه عن دوره في برشلونة، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يحظى بدور أكبر.

ولم يشارك فيدال أساسيًا مع برشلونة في كثير من المباريات، سواء خلال الموسم الماضي أو خلال ما مر من الموسم الحالي حتى الآن.

وحول ذلك، تحدث فيدال في حوار مع صحيفة الميركوريو التشيلية فيما يخص الوضع الحالي لنادي برشلونة ووضعه الحالي داخل الفريق.

وأضاف: "أنا لست سعيدًا، لا يمكنني إخفاء ذلك، خلال حياتي المهنية لم يمر علي وقت وأنا على هذا الحال، الأسوأ أنني هادئ ولا أبدي غضبي إطلاقًا"

وتابع: "أنا أعلم أن برشلونة لا يلعب كرة القدم الجيدة التي يتوقعها الجميع، في دوري أبطال أوروبا والدوري الأمور من الممكن أن تصبح أفضل مما هي عليه"

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يذكر أن أرتورو فيدال قد ارتبط بأخبار تفيد باحتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، ليعود ويلعب في السيري آ وتحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي.