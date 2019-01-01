فيدال: كان يمكننا تفادي البطاقات ومباراة إنتر هي كلمة السر

أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة يؤكد أن الأداء الطيب في الشوط الثاني من مواجهة إنتر هو السبب فيما قدمه الفريق أمام إشبيلية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب التشيلياني أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق كان يستحق تحقيق الفوز عقب هذا الأداء.

وقال فيدال: "قدمنا مباراة قوية في الشوط الثاني أمام إنتر وكان علينا أن نستمر بتقديم نفس الاداء كنا أفضل من إشبيلية اليوم واستفدنا مما قدمناه سابقًا".

وأضاف:"واجهنا فريقًا يملك قدرات كبيرة مع الكرة وقدموا مباراة جيدة وهاجموا من كل جانب لكننا صدمنا بالرغم من ذلك اللقاء لم يستحق ما حدث في النهاية لقد كان هناك بعض الاحتكاكات الغير مبررة وكان من الممكن تفادي كل تلك البطاقات".

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وأكمل: "انا سعيد جدًا بسبب الجماهير ومن استقبالهم لي وحبهم أريد أن أشكرهم على ذلك كذلك ممتن لدوري مع الفريق وأريد أن أشارك في المزيد من المباريات لكن هناك لاعبون يريدون ذلك أيضًا، سنواصل جميعنا العمل وسيكون المدير الفني هو صاحب القرار".

واختتم تصريحاته: "تسجيل ميسي في غاية الأهمية والجميع يعرف الدور الذي يقوم به لنا لذا نحن سعداء بتسجيل هذا الهدف".

وأردف زميله تير شتيجن: "لقد لعبنا مباراة عظيمة وكان من الطبيعي أن نتراجع قليلًا بعد تلك المباراة القوية أمام إنتر قبل أيام لكننا بعد ذلك أظهرنا قوتنا الحقيقية".

وأضاف عن وصوله للمباراة رقم ٢٠٠: "الأمر يجعلني سعيدًا للغاية بكل تأكيد أنا هنا وأريد أن أقدم كل ما لدي من أجل الفريق، وأتمنى أن أحصل على المزيد من المباريات مع برشلونة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد صعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١٦ نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.