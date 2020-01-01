فيدال: ريال مدريد؟ سألعب وكأنني في برشلونة ولن أنسى ما حدث مع بايرن ميونخ

تصريحات مثيرة جديدة من التشيلي..

لم يستطع أرتورو فيدال، لاعب إنتر، نسيان ما حدث له مع بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في 2017، في الوقت الذي أكد فيه أنه سيقابل الملكي وكأنه يرتدي قميص الغريم التقليدي برشلونة.

إنتر سيلتقي مع ريال مدريد مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة حاسمة للطرفين بعد تعثرهما في الجولتين الماضيتين أمام شاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ.

الدولي التشيلي ظهر في المؤتمر الصحفي للمباراة واسترجع ذكرياته عندما كان لاعبًا في العملاق البافاري وخرج من ربع النهائي على يد الريال في مباراة مليئة بالأخطاء التحكيمية وتحصل فيها فيدال على بطاقة حمراء.

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فيدال قال "كنت غاضبًا جدًا لأننا لو كُنّا عبرنا من هناك فكانت الفرصة مواتية لنا لنحقق دوري أبطال أوروبا، لكن غدًا ستكون مباراة أخرى، تحدٍ علينا تقديم أفضل ما لدينا فيه، أريد حقًا الفوز ويمكننا القتال من أجل ذلك".

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كما أضاف "جميع المباريات حاسمة بالنسبة لنا، ستكون مباراة جيدة ومهمة من أجل الترتيب. سأواجه ريال مدريد كما لو كنت لا أزال لاعبًا في برشلونة".

وأتم "أنا سعيد لوجودي هنا والقيام بما يطلبه مني المدرب، اعتدت أن أسجل الكثير من الأهداف من قبل، لكن الآن عليّ أن أبذل قصارى جهدي وأن أفعل ما يطلبه المدرب وأن أضع الفريق دائمًا في المقدمة".

الجدير بالذكر أن فيدال رحل عن بايرن ميونخ باتجاه برشلونة في 2018 وقضى عامين في كامب نو قبل أن ينضم الصيف المنقضي إلى إنتر في صفقة شبه مجانية.