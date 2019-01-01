فيدال: أحلم برفع دوري الأبطال مع برشلونة

تعرف على تصريحات فيدال حول الفوز بالأبطال والمنافسة مع ريال مدريد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، عن حلمه بحصد لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة متحدثًا عن موسمه الحالي ومنافسة ريال مدريد.

فيدال شارك في مباراتي إنتر وإشبيلية وقدّم مستويات جيدة مسجلًا هدفًا وصانعًا لآخر.

وقال فيدال في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عليك دائمًا كلاعب أن تكون مستعدًا لأي شيء، وحينما تكون في أفضل فريق في العالم يصبح الأمر ضرورة وحينما تسنح الفرصة للمشاركة تقدم أفضل ما لديك وهذا ما حدث معي، فمع بداية الموسم لم أكن أشارك وفي آخر مباراتين اعتمد عليّ المدرب بصورة كبيرة".

وتابع: " لا أعرف إن كان سبب عدم مشاركتي في البداية يرجع لحالتي البدنية أم لا فالقرار في الأخير بيد المدرب. لقد وصلت إلى الفترة التحضيرية متأخرًا وشاركت في بطولة كوبا أمريكا ولكن عدم انضمامي لمنتخب تشيلي في الاستدعاء السابق جعلني ارتاح وأتحسن على المستوى البدني".

الدولي التشيلي أبدى سعادته بتلقي الإشادة من الجميع عقب ما قدمه في مباراة إنتر وبالأخص حينما تحدث ليونيل ميسي عن قدراته مؤكدًا أنّ الأمر يعني الكثير بالنسبة له ويدفعه لتقديم الأفضل.

وأردف: "أعتقد أنني لاعب مختلف فأستطيع القيام بالأدوار الهجومية والدفاعية وقطع مساحة كبيرة داخل الملعب وأسلوبي يختلف عن أرتور ودي يونج وربما أقرب لاعب لي هو إيفان راكيتيش".

وحول شائعات اقترابه من الرحيل عن النادي الكتالوني أكد صاحب الـ 32 عامًا أنّه لا ينتظر سوق الانتقالات ليغير فريقه كل موسم مؤكدًا أنّه سعيد بالدور الذي يقدمه حاليًا مع الفريق.

وواصل: "المدرب يجرب العناصر المتاحة ويرى من الأفضل للمشاركة. ربما بدأنا الموسم بصورة سيئة لكن النهاية هي الأهم ففي الموسم الماضي بدأنا بشكل أفضل ولكن لم نحقق سوى لقب الدوري فقط في النهاية بعد أن كنا قريبين من الثلاثية".

ودافع فيدال عن عثمان ديمبيلي مؤكدًا أنّ كل لاعب يرتكب بعض الأخطاء وهو صغير السن.

وحول حلمه الأكبر مع برشلونة أشار فيدال إلى رغبته في التتويج بدوري أبطال أوروبا ويتمنى أن يتحقق ذلك في نهائي أسطنبول بالنسخة الحالية مؤكدًا أنّ البلوجرانا يمتلك المقومات الكافية للفوز باللقب".

واختتم: "لا أهتم بمن سنواجه في النهائي ولكن بالفوز باللقب وبالطبع أود أن أكون متاحًا للمدرب وأشارك. ريال مدريد فريق كبير وبه العديد من اللاعبين المميزين والمنافسة معهم تاريخية ولكننا نفكر فقط في أنفسنا ونرغب في التطور".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2014-2015 حينما كان فيدال منافسًا للبلوجرانا مع يوفنتوس.