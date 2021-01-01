فيجو يتحدث عن شعبية الأهلي .. وذكرياته مع مانويل جوزيه

البرتغالي فيجو يتحدث عن مواجهته مع الأهلي

تحدث البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد الأسبق، عن شعبية النادي الأهلي ومواجهته خلال العقد الماضي في اللقاء الودي الذي فاز به الأحمر.

لويس فيجو يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد والمنتخب البرتغالي لما قدمه رفقة الميرنجي ومنتخب بلاده خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وقال فيجو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "مصر بلد مدهش وعظيمة ولديها سمعة كبيرة جدًا من ناحية السياحة، والناس هنا يحبون كرة القدم وشغوفين بها بشكل قوي".

وتابع البرتغالي: "سعيد بالعودة لمصر، استقبلوني قبل ذلك بحفاوة كبيرة، لعبت مرة أمام الأهلي وهذا رفقة ريال مدريد منذ وقت طويل، وكان أمام الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة وكان يدربه مدرب برتغالي (مانويل جوزيه) لفترات طويلة".

وأردف فيجو: "كان لي الفرصة أن افتتح مسيرتي الكروية في سبورتنج لشبونة تحت قيادة جوزيه المدير الفني للفريق وقتها، ولدي ذكريات طيبة منذ ذلك الحين".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على ريال مدريد العقد قبل الماضي، في استاد القاهرة بهدف دون رد، أحرزه وقتها النيجيري صنداي بحضور كبار نجوم الميرنجي.